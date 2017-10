Promotie: Groei-vertraagde te vroeg geboren baby’s laten veranderingen in de hersendoorbloeding en in de vorm, functie en aansturing van het hart zien

Foetale groeirestrictie (FGR) is een zwangerschapscomplicatie waarbij de foetus niet voldoet aan zijn genetisch groeipotentieel. FGR wordt meestal veroorzaakt door een verminderde placentafunctie. Er wordt geschat dat deze complicatie optreedt in 3-7% van alle zwangerschappen. Het wordt in verband gebracht met veel nadelige gevolgen. Zo bestaat er een toegenomen risico op overlijden van de foetus en pasgeborene. Ook op de lange termijn bestaan er gezondheidsrisico’s. Dit wordt “foetale programmering” van ziekten genoemd. Zo is het risico op hart- en vaatziekten op volwassen leeftijd hoger. Tevens is het risico op leer- en gedragsproblemen hoger. Cohen wilde weten waarom het risico op deze nadelige gevolgen hoger is bij FGR. Ze onderzocht in dit promotieonderzoek mogelijke verklaringen.

Het onderzoek had als doel het effect van FGR en vroeggeboorte op de postnatale doorbloeding van het brein en op het zich ontwikkelende hart- en vaatstelsel te onderzoeken. Uit dit onderzoek blijkt dat FGR-pasgeborenen veranderingen in de vorm en functie van het hart laten zien, dat zij vatbaar zijn voor een instabiele bloeddruk, dat de zuurstofverzadiging en bloedsomloop van de hersenen anders is en dat zij mogelijk een hoger risico hebben op een instabiele hersendoorbloeding. De veranderingen in de vorm en functie van het hart kunnen zelfs nog enkele maanden na de geboorte blijven bestaan. Deze bevindingen liggen mogelijk ten grondslag aan de hogere risico’s op overlijden, afwijkende neurologische ontwikkeling en hart- en vaatziekten. De resultaten van dit onderzoek kunnen worden gebruikt in belangrijke toekomstige studies naar mogelijke vroegtijdige interventies voor preventie van chronische ziekten in deze risico-populatie.