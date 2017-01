Promotie: Autonome productiesystemen voor flexibele productie

Promovendus Daniël Telgen ontwikkelde technieken om geautomatiseerde flexibele productie te verbeteren. Dit soort productiesystemen zijn herconfigureerbaar, autonoom en flexibel. Om dat te bereiken is het nodig om nieuwe methodes te ontwikkelen en nieuwe technologieën toe te passen om de flexibiliteit van de systemen te vergroten. Efficiëntie is ook van belang, bijvoorbeeld door productassemblage zo flexibel te maken dat het daardoor kostenefficiënt is om de productie van diverse producten met een lage oplage, zogenaamde ‘high-mix, low volume’ producten, te automatiseren.

Telgen bespreekt in zijn proefschrift het concept achter de productiemethodologie Grid Manufacturing, waarbij autonome entiteiten (agenten) zowel de productiesystemen zelf als de producten representeren. Producten leven dan al in de virtuele ‘cyberwereld’ voordat ze daadwerkelijk zijn gebouwd, en zijn zich bewust van de onderdelen waaruit ze in de echte wereld gemaakt moeten worden. De producten communiceren en overleggen met de autonome herconfigureerbare productiesystemen, zogenaamde ‘equiplets’. Deze equiplets leveren generieke diensten aan een grote diversiteit aan producten, die hierdoor op elk moment geproduceerd kunnen worden.

Dynamisch geautomatiseerde productie

Telgen richtte zich specifiek op de equiplets en de technische uitdagingen om dynamisch geautomatiseerde productie mogelijk te maken. In zijn proefschrift bespreekt hij hoe het systeem de producten kan herkennen en behandelen, hoe de producten samenwerken met de machines en hoe de productiemachines aangepast kunnen worden zonder dat herprogrammering nodig is. Hij bespreekt ook de veiligheid van deze flexibele machines. Telgen sluit zijn proefschrift af met een verkenning van nieuwe manieren waarop dit concept gebruikt kan worden.