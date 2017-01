Promotie: Gerichte organisatie van colloïdale staven en bollen

Voor haar promotie deed Henriëtte Bakker onderzoek naar de gerichte organisatie van colloïden, kleine deeltjes met een grootte van enkele nanometers tot enkele micrometers. Een speciale eigenschap van deze deeltjes is zelforganisatie; de colloïden rangschikken zich vanzelf in verschillende geordende structuren. Deze zelforganisatie kan een handje worden geholpen door externe krachten, zoals de zwaartekracht, elektrische velden en stroming. Dit heet gerichte organisatie. De vorm van het colloïdale deeltje en de externe kracht heeft invloed op de structuren die worden gevormd.

Bakker toont aan dat colloïdale bollen en staven samen een fase vormen, waarbij de staven in rijen naast elkaar liggen en de bolletjes zich tussen de rijen staven bevinden. Onder invloed van een elektrisch veld met wisselspanning wijzen de staafjes allemaal in dezelfde richting en ontstaan er nette rijen van afwisselend staven en bollen, die over een grote afstand allemaal dezelfde kant op wijzen.

Bakker onderzocht ook hoe je een geordende dunne laag van staafjes op een oppervlak kan krijgen. Door een druppel vloeistof met daarin colloïdale staven op een oppervlak te plaatsen en dit oppervlak snel te laten roteren, spreidde druppel zich uit tot een dunne film. Tijdens de rotatie van het oppervlak was de stroming van de vloeistof was naar buiten gericht, waardoor de staafjes in de dunne film naar buiten wijzen.