Promotie: Gepersonaliseerde behandeling met bloedplaatjesremmers voor patiënten met vaatziekten.

Het proefschrift betreft onderzoek naar gepersonaliseerde behandeling met bloedplaatjesremmers in patiënten met vasculaire ziekten. Patiënten die een cardiovasculair event zoals hart- of herseninfarct hebben doorgemaakt, worden behandeld met bloedplaatjesremmers (o.a. aspirine en clopidogrel). Het doel van deze bloedplaatjesremmers is om bloedplaatjes, cellen die stolling initiëren bij vaatwandschade, minder werkzaam te maken. Hierdoor reduceert de kans op stolsels in de vaten en dus het risico op volgende cardiovasculaire events.

Uit voorgaand onderzoek is gebleken dat 20 procent van de patiënten behandeld met aspirine en 40 procent van de patiënten behandeld met clopidogrel, nog steeds een verhoogde bloedplaatjesactiviteit vertonen met een verhoogd risico op het ontwikkelen van een volgend cardiovasculair event. Aan de andere kant van het spectrum resulteert zeer verlaagde bloedplaatjes reactiviteit in een toename van bloedingen. Het is mogelijk om de restactiviteit van bloedplaatjes te meten in bloed. Het concept ‘’tailored antiplatelet therapy’’ past op basis van de meetuitslagen de medicamenteuze therapie aan door aanpassingen in dosering of switchen naar een ander type bloedplaatjesremmers.

Dit proefschrift bevat studies naar de restactiviteit van de bloedplaatjes in patiënten met (on)stabiele angina pectoris, perifeer vaatlijden en halsslagaderverkalking. We hebben gezocht naar de optimale manier van bloedplaatjesactiviteit metingen, het tijdstip en de rol van de leeftijd van bloedplaatjes op hun restactiviteit. De bevindingen van dit proefschrift zullen bijdragen aan nieuwe inzichten ten aanzien van de medicamenteuze behandeling bij vaatpatiënten en daarmee het voorkomen van primaire en secundaire cardiovasculaire events.