Promotie: Genoomwijde studies op het grensvlak van diagnostische classificatie in de neurologie en psychiatrie

Het DNA bevat de genetische code: een lange keten van bouwstenen welke aan de basis staat van biologische processen in het menselijk lichaam. Tussen individuen is deze code gedeeltelijk variabel, waarbij sommige genetische varianten geassocieerd zijn met een verhoogd risico op ziekte. Omdat we het DNA af kunnen lezen stelt dat ons in staat om miljoenen variaties in de genetische code te vergelijken tussen grote aantallen zieke en gezonde individuen. Daarmee kan genetische variatie gekoppeld worden aan – en inzicht geven in – het ontstaan van ziekte. Dit promotieonderzoek richt zich op veelvoorkomende genetische varianten geassocieerd met complexe psychiatrische en neurologische ziekten en beschrijft uiteenlopende resultaten. Ten eerste is in schizofrenie de rol van genetische varianten in de synaps, het deel van de zenuwcel waarmee het communiceert met omliggende cellen, verder in kaart gebracht. Ten tweede is een genetische variant ontdekt die mogelijk geassocieerd is met regulatie van de stressrespons en stress-gerelateerde aandoeningen. Ten derde is gebleken dat met de huidige kennis over genetische varianten geassocieerd met posttraumatische stressstoornis en depressie, het risico op het ontwikkelen van deze aandoeningen na blootstelling aan stress nog niet voorspeld kan worden. Tenslotte is de genetische overlap tussen ziekten onderzocht. Hieruit is gebleken dat het genetisch risico op amyotrofische laterale sclerose (ALS) gedeeltelijk overlapt met het genetisch risico op schizofrenie. Dit is tevens de eerste keer dat genetische samenhang tussen een neurodegeneratieve ziekte (ALS) en een psychiatrische ziekte (schizofrenie) is beschreven. Een dergelijke genetische overlap werd niet gevonden tussen ALS en epilepsie.