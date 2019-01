Promotie: Genetisch variatie: hoe scheid je het kaf van het koren?

40-80 van de 1000 levendgeborenen heeft een genetische afwijking met ziekte tot gevolg. De klinisch genetische genoomdiagnostiek is erop gericht om varianten (verschillen in de DNA-sequentie) in het erfelijk materiaal van de patiënten op te sporen. Als een gevonden variant kan worden gekoppeld aan een ziekte, spreken we van een genetische diagnose welke erg belangrijk is voor de behandeling en het inschatten van de kans op herhaling. Een van de uitdagingen is om onderscheid te maken tussen normale variatie in het erfelijk materiaal en variatie die zal leiden tot ziekte. Hoe scheid je het kaf van het koren? Welke informatie over een DNA-variant nodig is om een betrouwbare inschatting te kunnen maken over een samenhang met ziekte? Het vergelijken van DNA- varianten met bekende en relevante sets van DNA-varianten blijkt van meerwaarde. Daarbij is het nationaal en internationaal delen van data tussen laboratoria van toegevoegde waarde. Informatie over de overerving en een uitgebreide klinische beschrijving van de patiënt zijn eveneens belangrijk. Welke genetische test nu het meest geschikt is om tot een diagnose te komen, verschilt per patiënt. Soms blijkt daarvoor de test met de hoogste mogelijke resolutie nodig. In andere gevallen blijkt een combinatie van technieken nodig. Echter, deze discussie lijkt achterhaald. Momenteel is namelijk een technologische revolutie gaande in klinische genetische diagnostische laboratoria, waarbij whole genome sequencing (WGS) een steeds centralere rol inneemt. WGS biedt de mogelijkheid om het hele genoom base voor base in kaart te brengen.