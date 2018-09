Promotie: Geneesmiddelen worden thuis vaak niet goed bewaard

Het zorgvuldig bewaren van geneesmiddelen is belangrijk om de kwaliteit, veiligheid en werkzaamheid te kunnen garanderen. Tot het verlaten van de apotheek worden geneesmiddelen gecontroleerd bewaard. Dit proefschrift beschrijft in hoeverre patiënten zich thuis houden aan de bewaarvoorschriften van verschillende geneesmiddelen, wat de onderliggende redenen van afwijkingen kunnen zijn en de mogelijke gevolgen van het niet goed bewaren van geneesmiddelen door patiënten thuis.

Uit het onderzoek blijkt dat geneesmiddelen vaak niet goed worden bewaard. Patiënten bewaren geneesmiddelen regelmatig niet onder de juiste condities voor temperatuur, vocht en licht. Tevens bewaren patienten geneesmiddelen die reeds de houdbaarheidsdatum zijn gepasseerd, die niet meer identificeerbaar zijn en/of ontbreekt de bijsluiter. Geneesmiddelen met een bewaaradvies tussen de 2-8°C worden door patiënten thuis het meest frequent niet goed bewaard. Een kwart van de patiënten bewaarde dergelijke middelen zelfs onder de 0°C. Mogelijke onderliggende factoren zijn de exacte locatie in de koelkast; geneesmiddelen in de deur of bovenin de koelkast worden vaker buiten de 2-8°C bewaard.

Vier verschillende biologische geneesmiddelen van het type TNF-alpha remmers zijn blootgesteld aan temperaturen onder 0°C vergelijkbaar met bewaarcondities bij patiënten thuis. Hieruit blijkt dat deze producten allen relatief stabiel zijn, maar werden in bijna de helft van de geteste producten kleine hoeveelheden aggregaten gedetecteerd. Aggregaatvorming kan mogelijk leiden tot een immuunreactie en daarbij zorgen voor een afname in de werkzaamheid van het geneesmiddel. Meer aandacht voor het goed bewaren van geneesmiddelen, mogelijke interventies om goed bewaren van geneesmiddelen te bevorderen en meer onderzoek naar de gevolgen van niet goed bewaarde geneesmiddelen wat betreft de kwaliteit, veiligheid en werkzaamhaad zal gedragen moeten worden door patiënten, apothekers, overheden en fabrikanten.