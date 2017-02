Promotie: Geneesmiddelen voor kinderen

De beschikbaarheid van geregistreerde geneesmiddelen die specifiek bedoeld zijn voor kinderen blijft achter bij die van geneesmiddelen voor volwassenen. De aandacht hiervoor neemt echter momenteel wel toe. Verica Ivanovska beschrijft in haar proefschrift recente ontwikkelingen op dit gebied.

Zo laat ze zien dat de nieuwe EU-wetgeving rondom medicijnen voor kinderen geleid heeft tot fundamentele veranderingen. Vanwege de nieuwe eisen en de financiële prikkels daarbij zijn bedrijven meer geneesmiddelen voor volwassenen gaan screenen op hun potentiële waarde bij kinderen. Ook zijn er meer toedieningsvormen ontwikkeld gericht op kinderen van verschillende leeftijdsgroepen. Dit gaat met name om medicijnen die in vaste vorm worden ingenomen, en waarmee nu een grotere flexibiliteit in doseringen kan worden bereikt. Ivanovska laat daarnaast echter zien dat veel van deze specifieke kinderformuleringen niet zijn opgenomen in de WHO Model List for Essential Medicines for Children; dat geldt in ieder geval voor die van antibiotica.

Daarnaast bestudeerde de promovenda het antibioticagebruik onder kinderen in lage en middeninkomenslanden. Gegevens hierover zijn slechts beperkt voorhanden en resultaten laten veelvuldig onjuist gebruik zien. Een interventiestudie in Macedonië, waar ouders zonder recept antibiotica voor hun kinderen kunnen kopen, of restanten van andere patiënten gebruiken, had slechts gering en kortdurend effect op deze zelfmedicatie. Ook in hoge inkomenslanden zoals Nederland is antibioticagebruik bij kinderen niet altijd optimaal; met name in het gebruik van smalspectrumpenicillines valt veel te verbeteren. Interventies om juist gebruik van antibiotica te stimuleren moeten niet alleen lokale barrières identificeren maar ook bevorderen dat goed gebruik van antibiotica bij kinderen geïntegreerd wordt in het gezondheidszorgsysteem.