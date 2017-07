Promotie: Geïntegreerde beeldopname- en behandelcapaciteiten van de MR-linac maken variëteit aan nieuwe radiotherapeutische behandeltechnieken mogelijk

Preciezere en effectievere radiotherapeutische behandelingen zijn mogelijk met een nieuw radiotherapiesysteem, de MR-linac. Deze dissertatie beschrijft de ontwikkeling van technieken ter compensatie van beweging voor dit nieuwe radiotherapiesysteem. Door gebruik te maken van geïntegreerde MRI tijdens bestraling kan de geometrische onzekerheid van de positie van het bestralingsdoelwit gereduceerd worden: behandelingen worden daardoor preciezer en effectiever.

Glitzner beschrijft hoe geïntegreerde MRI gebruikt kan worden om automatisch ruimtelijke veranderingen in de menselijke anatomie te registreren. Zo werd er een significante versnelling van dit registratieproces behaald door gebruik te maken van een reductie in ruimtelijke resolutie, waardoor de beeldopname 300% werd versneld met slechts kleine verliezen van registratiekwaliteit. Door gebruik te maken van MRI tijdens de behandeling kon significante beweging gedetecteerd worden in een gesimuleerde bestraling, met dosisvariaties in het doelwit van meer dan 10% en verhoogde dosis in de organen die mogelijk schade zouden ondervinden (organs at risk).

In het vervolg beschrijft de onderzoeker de effecten van het realtime veranderen van de bestralingsbundel. Zo kon optimale conformiteit van het doelwit bereikt worden door de bundel synchroon met het doelwit mee te bewegen. Ook geeft hij aan hoe hij een nieuwe automatische marge-generator voor tracking geïmplementeerd en getest heeft om te compenseren voor de resterende afwijkingen, veroorzaakt door mechanische vertragingen en langzame softwareverwerking. Hij laat zien dat er een variëteit aan nieuwe behandeltechnieken mogelijk is, en geeft advies over hoe deze technieken bij patiënten toe te passen. Hiervoor zullen strikte kwaliteitsbeoordelingen en autonome feedbackprocessen in de klinische praktijk geïmplementeerd moeten worden.