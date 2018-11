Promotie: Gebruik van geneesmiddelen kan duurzamer en goedkoper

In de openbare apotheek brachten patiënten voornamelijk goedkope geneesmiddelen terug. Bij dure therapieën die vanuit het ziekenhuis worden verstrekt, zoals bij oncologische en reumatische aandoeningen, houdt 55% van de patiënten die stop ongebruikte medicatie over à €1100 per verpakking.

Deze medicatie wordt momenteel weggegooid.

Meerdere oplossingen

Vanwege de uiteenlopende oorzaken is er niet één oplossing om verspilling te voorkomen. De inzet van alle stakeholders in de geneesmiddelen distributieketen, zoals fabrikanten, groothandelaren, zorgverleners, zorgautoriteiten en patiënten is nodig om dit probleem goed aan te pakken. Idealiter wordt verspilling voorkomen, door het bewust omgaan met geneesmiddelen, zoals het verstrekken van kleine hoeveelheden.