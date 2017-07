Promotie: Gebroken hart heling - Hart regeneratie in zebravissen

Zebravissen worden overal ter wereld gebruikt in laboratoria om allerlei verschillende mechanismes en processen te bestuderen. Dit kan ons helpen bij het onderzoek naar regeneratieve therapie om het hartspierweefsel te herstellen na de hartaanval, en daarmee kunnen we duizenden patiënten helpen.

Een hartaanval, ook wel bekend als hartinfarct, ontstaat als een van de kransslagaders wordt afgesloten en er geen bloed meer doorheen kan stromen. Het resultaat is dat de hartspiercellen onvoldoende toevoer krijgen van zuurstof en voedingstoffen, waardoor minstens één miljard cellen afsterven. Ons lichaam maakt geen nieuwe hartspiercellen aan, maar in plaats daarvan wordt er littekenweefsel gevormd. Littekens zijn essentieel om het orgaan intact te houden, maar niet kloppend littekenweefsel kan de hartfunctie niet herstellen - bijvoorbeeld het pompen van voldoende bloed door het lichaam - en kan hartritmestoornissen veroorzaken wat kan lijden tot hartstilstand. Een van de mogelijkheden is om het hart te stimuleren om zichzelf te helen. Hoe? Als we begrijpen hoe een hart de verloren cellen na een hartinfarct opnieuw kan aanmaken (regenereert) onder natuurlijke omstandigheden, kunnen we strategieën bedenken om het menselijk hart aan te zetten tot herstel. Een diersoort die van nature zijn hart regenereert na schade is de zebravis. In dit proefschrift is de zebravis gebruikt om het regenererende hart in zijn natuurlijke omstandigheden beter te begrijpen.