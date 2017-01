Promotie: Geautomatiseerde meting van gewrichtsspleetbreedte bij patiënten met vroege reumatoïde artritis

In de afgelopen tien jaar is de behandeling van reumatoïde artritis (RA) sterk verbeterd. Hierdoor is de progressie van gewrichtsbeschadiging bij RA patiënten, zoals zichtbaar op röntgenfoto’s, duidelijk afgenomen. Dit vraagt om een methode die deze relatief beperkte progressie bij vroege RA toch kan detecteren. Het doel van het onderzoek in dit proefschrift was de ontwikkeling van een geautomatiseerde methode voor het meten van de gewrichtsspleetbreedte in hand-röntgenfoto’s bij vroege RA, evenals een objectieve methode om de mate van vernauwing van de gewrichtsspleet (‘joint space narrowing’, JSN) nauwkeurig vast te stellen.

Allereerst is een evaluatie gemaakt van methodologische verschillen tussen conventionele en geautomatiseerde methoden voor JSN kwantificatie. Vervolgens zijn er nieuwe geautomatiseerde methoden voor de kwantificatie van de gewrichtsspleetbreedte van de vingers en de pols in röntgenfoto’s geïntroduceerd. Het softwarepakket ‘Joint Space Width Quantification’ (JSQ), gebaseerd op deze nieuwe methoden, is daarna geëvalueerd in een vroege RA trial. De trends in JSN progressie in JSQ en in de conventionele methode blijken vergelijkbaar, en bovendien laat JSQ een beter onderscheidend vermogen bij progressie in de hand zien. Tevens is - voor zowel JSQ als voor de conventionele methode - de reproduceerbaarheid van de kwantificatie van gewrichtsbeschadiging onderzocht in röntgenfoto’s, waarbij de positie van de hand gefixeerd is in een mal.

Op basis van de resultaten van dit onderzoek wordt aanbevolen om JSQ met name te gebruiken voor de kwantitatieve beoordeling van röntgenfoto’s bij vroege RA in klinische trials.