Promotie: Fractures around the shoulder girdle

Dit proefschrift gaat over de behandeling van sleutelbeen- en schouderfracturen en komt voort uit een Zwitsers-Nederlandse samenwerking. In het eerste deel over sleutelbeenfracturen wordt een nieuwe techniek beschreven voor de behandeling van mediale fracturen. Daarnaast worden de resultaten van deze techniek gepresenteerd. Verder gaan er 2 studies over de behandeling van sleutelbeenfracturen met een pennetje. Enerzijds is gebleken dat het plaatsen van een ‘cap’ over het uiteinde van het pennetje dat buiten het bot blijft niet leidt tot minder klachten van dit pennetje. Anderzijds is gebleken dat de sleutelbeenbreuken die iets lateraler van het midden liggen minder goed behandeld kunnen worden met een pennetje van mediaal. In een andere studie zijn twee behandelingen van laterale sleutelbeenfracturen met elkaar vergeleken. Tot slot wordt er een overzicht gegeven van de huidige stand van zaken van de behandeling van sleutelbeenfracturen.

Het tweede deel gaat over schouderbreuken. Een review en meta-analyse laat zien dat op basis van de beschikbare literatuur, die met name over de oudere patiënt gaat, er geen verschil is in de functionele resultaten na de operatieve en niet operatieve behandeling. Een andere studie laat zien dat de operatieve behandeling met minimaal invasieve techniek op de lange termijn kan leiden tot goede functionele resultaten. Verder wordt een minimaal invasieve techniek beschreven voor de behandeling van schouderbreuken waarbij ook de schouder uit de kom is. Tot slot worden de verschillende behandelingsmogelijkheden voor schouderbreuken beschreven alsmede een nieuw op te zetten internationale studie naar de behandeling van deze breuken.