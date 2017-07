Promotie: FGFR nieuw potentieel therapeutisch aangrijpingspunt in hoofdhals-kanker

Hoofdhals-kanker is de zes meest voorkomende vorm van kanker wereldwijd en heeft bij voortduring een slechte prognose. Daarom is er een grote vraag naar nieuwe moleculaire therapieën. In dit promotieonderzoek is een nieuw therapeutisch aangrijpingspunt voor moleculaire therapie in hoofdhals-kanker onderzocht, met de naam ‘fibroblasten groei factor receptor’ (FGFR). In dit promotieonderzoek laat Koole zien dat FGFR kan fungeren als nieuw potentieel therapeutisch aangrijpingspunt in hoofdhals-kanker.

Het huidige arsenaal aan moleculaire therapieën voor hoofdhals-kanker is beperkt tot alleen Cetuximab (EGFR). De nieuwe moleculaire therapie gericht tegen ‘fibroblasten groei factor receptor’ (FGFR) is door middel van moleculair laboratorium onderzoek op hoofdhals-tumoren onderzocht waarbij de bevindingen ervan zijn gerelateerd aan klinische gegevens. In longkanker en borstkanker hebben moleculaire therapieën gericht tegen FGFR al veelbelovende resultaten laten zien. Het bewijs bij hoofdhals-kanker is vooralsnog beperkt. In dit promotieonderzoek laat Koole zien dat FGFR kan fungeren als nieuw potentieel therapeutisch aangrijpingspunt in hoofdhals-kanker. Daarnaast vindt hij dat FGFR1 een kandidaat is als prognostische marker. In dit onderzoek wordt preliminair bewijs geboden voor het behandelen van hoofdhals-kanker met FGFR-remmende therapie.