Promotie: Female reproductive health: Species and ligand-specific endometrial responses to hormones and aryl hydrocarbon receptor activation

Ongeveer 10% van alle vrouwen in vruchtbare leeftijd wordt gediagnostiseerd met aandoeningen van de vrouwelijke reproductieve gezondheid. Deze aandoeningen worden in verband gebracht met de blootstelling aan milieuvervuilende stoffen. Het blijkt echter zeer moeilijk om deze aandoeningen te onderzoeken door de hormonale interactie tussen het brein, de eierstokken en de baarmoeder én verschillen tussen het reproductieve systeem van mensen en proefdieren. Mede door de verschillen tussen mensen en proefdieren is er een gebrek aan goede testmodellen om aandoeningen in het reproductieve systeem in mensen te onderzoeken. Het doel van dit proefschrift was daarom het ontwikkelen van een humaan relevant baarmoedermodel om de verschillen tussen het endometrium van ratten en mensen aan te tonen en de effecten van chemische stoffen te testen.

Het onderzoek beschreven in dit proefschrift bevestigt een aantal aanzienlijke verschillen tussen de reproductieve organen van mensen en ratten. Deze verschillen maken het moeilijk om een goede vertaling te maken van proefdierstudies naar een menselijke situatie. Om deze proefdierstudies beter te begrijpen is het van belang van de verschillen tussen mens en knaagdier aan te tonen. Alles bij elkaar genomen kan worden geconcludeerd dat een rat geen relevant model is om het effect van stoffen op de vrouwelijke reproductieve gezondheid te voorspellen. Dit komt door verschillen in hormonale respons, maar ook door soort-specifieke en chemische stof-specifieke verschillen na het activeren van de aryl hydrocarbon receptor. Om de effecten van chemische stoffen op het endometrium te testen kan er dus beter gebruik gemaakt worden van (primaire) humane baarmoeder.