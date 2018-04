Promotie: Fc receptoren: regulatie en rol in antistoftherapie

Antistoffen worden gebruikt als behandeling van kanker, waarbij tumorcellen specifiek worden gebonden door antistoffen en het eigen immuunsysteem de tumorcellen elimineert. Antistoffen bestaan uit twee Fab-fragmenten, die voor de specificiteit van de antistof zorgen, en uit een Fc-fragment, wat voor de functionaliteit van de antistof zorgt. Het Fc-fragment kan binden aan Fc receptoren op het oppervlakte van immuuncellen en deze cellen kunnen daardoor reageren op antigenen die gebonden zijn door antistoffen (immuuncomplexen). Dit leidt tot Fc receptor-gemedieerde effecten zoals fagocytose, cytokine productie en cellulaire cytotoxiciteit. Cytokine-stimulatie kan zorgen voor activatie van Fc receptoren, waaronder FcγRI, waarbij de immuuncomplexbinding wordt verhoogd zonder de expressie te veranderen. FcγRI is de hoge affiniteitsreceptor voor IgG, dus in ons lichaam altijd gebonden aan IgG. Maar door cytokine-stimulatie kan er toch efficiënte immuuncomplexbinding optreden. Wij beschrijven hier in detail het mechanisme waardoor cytokine-stimulatie deze immuuncomplexbinding aan FcγRI kan verhogen. Daarnaast beschrijven wij drie genetische polymorphismen van FcγRI die een negatieve invloed hebben op de functie van FcγRI. Dit kan mogelijk leiden tot verminderde antistoftherapie, al moet dit nog verder onderzocht worden. Antistoftherapie bij kanker geeft goede resultaten, maar kan als losse therapie patiënten vaak niet genezen. Wij beschrijven de combinatie van IgG en IgA antistoffen als een nieuwe strategie voor effectievere antistoftherapie tegen kanker. Samenvattend, dit proefschrift geeft inzicht in hoe Fc receptoren, voornamelijk FcγRI, gereguleerd worden en hoe dit gebruikt kan worden om antistoftherapie tegen kanker te verbeteren.