Promotie: Factoren vóór, tijdens en na de geboorte hebben invloed op de ontwikkeling van overgewicht in de kinderjaren maar (nog) niet op de cardiometabole gezondheid

De “Developmental Origins of Health and Disease” hypothese stelt dat als een foetus zich in de baarmoeder ontwikkelt onder negatieve omstandigheden, dit gevolgen kan hebben voor de cardiometabole gezondheid op volwassen leeftijd. Er is nog weinig bekend over de effecten van blootstellingen vroeg in het leven op de cardiometabole gezondheid in de kindertijd.

In mijn proefschrift heb ik onderzocht of blootstellingen tijdens de zwangerschap tot en met het eerste levensjaar, determinanten zijn van overgewicht en van cardiometabole gezondheid in de kinderjaren.

Voor mijn onderzoek heb ik de data van twee Nederlandse geboorte cohorten gebruikt. In de Prevention and Incidence of Asthma and Mite Allergy studie, die bijna 4.000 zwangere vrouwen en hun kinderen includeerde in 1997, heb ik onderzocht of 1) Kinderen die via een keizersnede zijn geboren een grotere kans hebben op overgewicht en of zij een hogere bloeddruk hebben. 2) Borst gevoede kinderen een lager risico hebben op overgewicht en gunstigere niveaus van cardiometabole markers hebben. 3) Introductie van bijvoeding op een leeftijd jonger dan 4 maanden samenhangt met een grotere kans op overgewicht gedurende de kinderjaren, en of het verband anders is tussen borst- en fles gevoede kinderen. In de WHeezing Ilnesses STudy LEidsche Rijn, die circa 3.000 pasgeborenen includeerde tussen 2001 en 2014, heb ik onderzocht of kinderen die flesvoeding gesupplementeerd met lange keten meervoudig onverzadigde vetzuren kregen, een gunstiger cadiovasculair profiel hadden dan kinderen die flesvoeding zonder deze vetzuren kregen.Tot slot heb ik een systematisch review uitgevoerd van studies die de associatie tussen hypertensieve aandoeningen tijdens de zwangerschap en cardiometabole markers in de kinderjaren onderzochten.