Promotie: Factoren die betrokken zijn bij fysiologische en pathologische veranderingen in het hart

Onderzoek naar de moleculaire aanpassingen tijdens fysiologische en pathologisch veranderingen in het hart kan bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe therapieën tegen hartfalen. Om een helder beeld te krijgen van wat er specifiek in de hartspiercellen gebeurd, hebben we gebruik gemaakt van een techniek om hartspiercellen te isoleren uit muizenharten met fysiologische en pathologische hartvergroting. Door het meten van moleculaire effecten in RNA en/of eiwitten van hartweefsel of de hartspiercellen hebben we een gedetailleerd beeld gekregen van wat er tijdens deze verschillende veranderingen in het hart gebeurd. Met aanvullende (humane) celcultuur modellen kunnen we ons begrip te vergroten over de factoren die zorgen voor een vergroot of falend hart. Nieuwe factoren kunnen in de toekomst dienen als aangrijpingspunten voor de ontwikkeling van therapieën die hartfalen tegengaan.