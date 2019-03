Promotie: Extracellular Vesicles and the Glioblastoma Microenvironment

Extracellulaire vesicles (EVs) zijn blaasjes van nano-formaat die door iedere cel uitgescheiden worden. Deze EVs bevatten moleculen zoals eiwitten en (m)RNA van de cel die de EV gemaakt heeft. In de laatste jaren is bekend geworden dat EVs een rol spelen in verschillende normale en afwijkende processen. Een van de processen waar EVs een rol kunnen spelen is de regulatie van glioblastoom tumoren. Glioblastomen zijn zowel de meest voorkomende als de meest dodelijke primaire hersenstumoren. EVs kunnen informatie tussen glioblastoom en andere cellen vervoeren en zo een rol spelen in het ziekteproces van deze tumoren. In dit proefschrift zijn 2 onderwerpen onderzocht. Allereest zijn nieuwe methoden om EVs te karakteriseren beoordeeld en onderzocht. Uit dit onderzoek blijkt dat de 3 onderzochte methoden gebruikt kunnen worden om EVs te karakteriseren maar dat iedere techniek specifieke uitdagingen en valkuilen bevatten. Ten tweede is er gekeken naar de potentiele rol van glioblastoom EVs om cellen van het aangeboren immuunsysteem te beïnvloeden. Deze resultaten suggereren van glioblastoom EVs kunnen inspelen op het differentiëren van monocyten, macrofagen en microglia, waarbij deze cellen een meer tumor-ondersteunende rol aannemen. Hoe deze beïnvloeding precies werkt zal verder onderzocht moeten worden.