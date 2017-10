Promotie: Exercise hemodynamics in Chronic Heart Failure: physiological and clinical aspects

Chronisch Hartfalen (CHF) is een groeiend probleem in de gezondheidszorg en gaat gepaard met een hoge sterfte en ziektelast. Naast nieuwe medicamenten zijn er ook andere therapieën voorhanden, zoals cardiale resynchronisatie therapie (CRT) waarbij de pompfunctie kan worden verbeterd door synchrone stimulatie van beide hartkamers door een biventriculaire pacemaker. Daarnaast is fysieke training is een van de belangrijkste “medicijnen” voor patiënten met Chronisch Hartfalen. Chronisch hartfalen wordt gekenmerkt door een tekortschietende pompfunctie van het hart wat uiteindelijk leidt tot een verminderde inspanningscapaciteit. Elke stap in de zuurstoftransportketen van longen naar de actieve spier kan verantwoordelijk zijn voor de verminderde inspanningscapaciteit. In dit proefschrift hebben we meer inzicht verkregen in de inspannings(patho)fysiologie van patiënten met chronisch hartfalen door het karakteriseren van de centrale (hart) en perifere (spier) determinanten van zuurstofopname tijdens inspanning. Daarnaast is er meer inzicht verkregen in de onderliggende mechanismen van de effecten van hoog intensieve intervaltraining (HIT) bij patiënten met chronisch hartfalen met en zonder cardiale resynchronisatie therapie (CRT). De verkregen inzichten kunnen bruikbaar zijn om de resultaten van huidige en toekomstige behandelingen te optimaliseren.