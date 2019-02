Promotie: Exercise electrocardiography in athletes: diagnostic accuracy and pathophysiological background

In dit promotieonderzoek is onderzoek gedaan naar de waarde van de fietstest tijdens routine sportkeuringen om belangrijk kranslagaderlijden op te sporen bij sporters. Het is gebleken dat een fietstest gecombineerd met ademgas analyse een beter inzicht geeft in het (dys)functioneren van de hartspier. Indien er een afwijkende fietstest i.c.m. ademgas analyse aanwezig was, werden de kransslagaderen van de sporters verder onderzocht. In het overgrote deel van de sporters werden hier geen afwijkingen gezien. Om een verklaring te vinden voor het optreden van afwijkende testen werd ook de vorm van het hart en de haarvaten van het hart van de sporters onderzocht. Het bleek dat de vorm van het hart weinig invloed had op het optreden van afwijkende testen maar dat er veel vaker afwijkingen in de hele kleine bloedvaatjes van sporters (de haarvaten of microcirculatie) voorkomen dan tot nu toe bekend was. Dit zou kunnen lijden tot het een hartstilstand en/of plotse hartdood. Aangezien plotse hartdood een entiteit is die we heel graag willen voorkomen, zijn dit dan ook de belangrijkste resultaten van mijn promotieonderzoek.