Promotie: Evaluation of prediction models and diagnostic tests: Beyond the standards

Het evalueren van diagnostische testen lijkt op het oog vrij recht toe recht aan, maar helaas zijn vaak complexere methoden nodig. Het doel van dit proefschrift is om methodologische kwesties rondom de evaluatie en impact van diagnostische testen en predictiemodellen onder de loep te nemen, en alternatieve aanpakken voor te stellen om zo bias, miscommunicatie, en verspilling van onderzoek te verminderen.

We hebben gekeken naar problemen die kunnen ontstaan als expert panels als referentiestandaard worden gebruikt in diagnostisch evaluatie onderzoek. Daarbij hebben we gevonden dat dichotome ziekte classificatie door expert panels leidt tot incorrecte schattingen van diagnostisch accuratesse van te evalueren test. Alternatieven, zoals expert panels uitvragen wat de kans op aanwezigheid van ziekte is per individu, kunnen dit deels oplossen, maar zijn sterk afhankelijk van aannames die worden gemaakt.

Daarnaast hebben we onderzoek gedaan naar het gebruik van termen als overdiagnose, overtesten, en overmedicalisatie in wetenschappelijke literatuur. Het blijkt dat deze terminologie over vrijwel alle ziektebeelden heen wordt beschreven, maar wel inconsistent gebruikt wordt. Daartoe hebben wij een raamwerk ontwikkeld dat overdiagnose en gerelateerde concepten binnen verschillende contexten en ziektebeelden helpt te beschrijven, en strategieën aanlevert voor het reduceren ervan.

Tot slot hebben we de impact van diagnostische testen en voorspelmodellen op gezondheidsuitkomsten en kosten bestudeerd. Het is reeds gebleken dat een hoop predictiemodellen niet tot de verwachte impact leiden. Wij laten zien hoe besliskundige modellen kunnen worden gebruikt om factoren te identificeren en hun invloed op mogelijke uitkomsten te bepalen vóór het uitvoeren van een klinische studie.