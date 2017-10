Promotie: Evaluatie van de klinische resultaten bij volwassenen die behandeld zijn aan een unilaterale cheilognathopalatoschisis met een palatumsluiting in twee fasen

In de groep volwassenen met een unilaterale cheilognathopalatoschisis observeerde Kappen geen voordelig effect van het sluiten van het harde gehemelte op een gemiddelde leeftijd van 3 jaar. Er was geen significante verbetering van de groei van de bovenkaak, van de dentale occlusie of de spraak ten opzichte van centra die het gehemelte in één fase, op vroege leeftijd sloten. Daarnaast is een tijdige indicatiestelling voor een chirurgische correctie van de bovenkaak belangrijk om een langdurige orthodontische behandeling met een suboptimaal resultaat te voorkomen. Verder is het belangrijk dat er psychologische ondersteuning wordt aangeboden aan zowel ouders als patiënten, tot op de volwassen leeftijd, en vooral ten tijde van verandering. Toekomstig onderzoek moet zich richten op de verbetering van de kwaliteit van data en de rapportage van methoden en uitkomsten.