Promotie: Evaluatie nieuwe minimaal invasieve chirurgische techniek en oorzaken van complicaties bij hoorimplantaten

Gehoorverlies kan een significante beperking geven in het dagelijks functioneren. Sommige vormen van gehoorverlies kunnen niet goed geholpen worden met een conventioneel hoorapparaat. In 1977 werd het botverankerde hoortoestel ontdekt als alternatieve behandeling. Dit apparaat bestaat uit een implantaat dat in de schedel wordt geïmplanteerd en een hoortoestel dat op het implantaat wordt geklikt. Een veelvoorkomend probleem, huidontstekingen rond het implantaat, zouden het gevolg kunnen zijn van een combinatie van ontstekingsfactoren, huidbewegingen, bacteriën en van de toegepaste operatietechniek. In deze thesis wordt een nieuwe minimaal invasieve operatietechniek vergeleken met de huidige aanbevolen techniek. Het percentage huidontstekingen verschilt niet tussen de technieken. Implantatie met de nieuwe techniek is geeft minder gevoelsverlies, heeft betere cosmetische resultaten en is sneller. Hoewel niet significant verschillend, is implantaat verlies een punt van aandacht. Ontstekingsfactoren en groeifactoren in de huid, cytokines, zijn vergeleken. Maanden na implantatie zagen we dat verschillende ontstekingsfactoren significant hoger of lager waren. Tijdens huidontsteking zagen we geen significante verschillen in onze studie. Door gebruik te maken van een moleculaire techniek is de aanwezigheid en hoeveelheid van bacteriën vergeleken. Sommige bacteriën werden minder geobserveerd na implantatie. Tijdens ontstekingen leken twee soorten bacteriën voornamelijk aanwezig. Behandelingen zouden eventueel gericht kunnen zijn tegen deze specifieke bacteriën.