Promotie: Esophageal Cancer: Prognostication and Individualized Treatment

Slokdarmkanker is een zeer agressieve ziekte en heeft een stijgende incidentie. De overleving van patiënten is in de laatste decennia verbeterd, maar de prognose blijft slecht en de effectiviteit van de behandeling varieert van patiënt tot patiënt. Het doel van dit proefschrift was om een stap voorwaarts te maken in de prognose van slokdarmkanker door individuele verschillen in overleving beter te begrijpen en over te gaan op een meer geïndividualiseerde behandeling. De studies in dit proefschrift concentreerden zich op factoren geassocieerd met de overleving van patiënten en onderzochten verschillende behandelingsstrategieën voor specifieke patiëntengroepen.