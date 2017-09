Promotie: Ervaringen van ouders en hulpverleners met palliatieve zorg voor kinderen met kanker

In Nederland overlijden jaarlijks ongeveer 150 kinderen aan kanker. Dit proefschrift gaat over de ervaringen van ouders en hulpverleners met de zorg die geleverd is aan ongeneeslijk zieke kinderen met kanker. Van der Geest concludeert dat goede communicatie en continuïteit van zorg zorgden voor minder problemen rondom rouwverwerking bij ouders op de lange termijn, terwijl het lijden van het kind, zoals kortademigheid en oncontroleerbare pijn, resulteerden in meer problemen rondom rouwverwerking. Een derde van de kinderen nam deel aan een onderzoek naar nieuwe behandelopties. Een minderheid van de ouders vond deze deelname belastend voor hun kind. Geen enkele ouder zou in dezelfde situatie deelname aan een volgend onderzoek naar een nieuwe behandeling weigeren.

Ouders waren tevreden over de zorg. Ze gaven aan dat hun kind vaak last had van lichamelijke klachten, maar ook psychologische klachten, zoals angst om alleen te zijn en boosheid. Twee derde van de ouders sprak niet met hun kind over het naderende overlijden. De redenen die ouders gaven waren bijvoorbeeld dat zij niet wisten hoe ze over de dood moesten spreken, bang waren voor de reactie van hun kind, hun kind wilden beschermen of het kind zelf niet over de dood wilde spreken.

Het overlijden van een kind had ook een enorme impact op de huisarts. De huisarts speelt een belangrijke rol in de zorg voor kinderen met kanker die thuis overlijden. Huisartsen voelden zich tijdens de zorg verdrietig en/of machteloos, maar konden na lange tijd het overlijden van het kind een plek geven.