Promotie: (Epi)genetic and biochemical determinants of methotrexate-induced oral mucositis in pediatric acute lymphoblastic leukemia

Acute lymfatische leukemie (ALL) is de meest voorkomende vorm van kanker op de kinderleeftijd met 125 nieuw gediagnosticeerde patiënten per jaar in Nederland. Hoge-Dosis Methotrexaat (HD-MTX) kuren zijn een belangrijk onderdeel van de behandeling van ALL. Folinezuur ‘rescue’ behandeling wordt na HD-MTX gegeven om bijwerkingen te verminderen. Kinderen met ALL die HD-MTX en folinezuur ‘rescue’ behandeling (Leucovorin) krijgen, vertonen een grote variatie in het optreden van bijwerkingen. Als we beter kunnen begrijpen wie wel en wie geen bijwerkingen krijgen, helpt dit bij het ontwikkelen van meer gepersonaliseerde behandelingen. Ondanks toediening van Leucovorin ontwikkelt 20% van de patiënten ernstige orale mucositis. Dit leidt tot vertragingen in de ALL behandeling en een verminderde kwaliteit van leven. In dit proefschrift onderzoeken we zowel de rol van verschillende (epi)genetische en biochemische voorspellers van MTX-geïnduceerde orale mucositis, alsook de rol van Leucovorin bij het verminderen van bijwerkingen.

We toonden in dit proefschrift aan dat (epi)genetische determinanten geen grote rol lijken te spelen bij de ontwikkeling van door MTX-geïnduceerde orale mucositis. We lieten zien dat intracellulaire folaat levels accumuleren na HD-MTX en Leucovorin-therapie. Dit suggereert dat Leucovorin de intracellulaire folaat-pool herstelt. Ten slotte hebben we een in vitro model ontwikkeld om MTX-toxiciteit van het mondslijmvlies te bestuderen. In dit model hebben we aangetoond dat de mate van Leucovorin ‘rescue’ van MTX-geïnduceerde toxiciteit tijds- en concentratie-afhankelijk was. De resultaten van dit proefschrift bieden data die kunnen helpen bij het ontwikkelen van nieuwe biomarkers en toekomstige klinische onderzoeken om te onderzoeken of aanpassingen in Leucovorin-behandelregimes bijwerkingen kunnen verminderen.