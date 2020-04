Promotie: Epidemiology of ESBL - About pigs and humans

Samenvatting:

Extended Spectrum Bèta-Lactamase (ESBL) vormende bacteriën zijn in toenemende mate een risico voor de gezondheid van de mens. Overdracht van ESBLs van landbouwhuisdieren naar mensen vindt mogelijk plaats door (werkgerelateerd) contact met landbouwhuisdieren. Dit proefschrift beschrijft het voorkomen van ESBLs in varkens en mensen op varkenshouderijen en slachthuismedewerkers in een varkensslachthuis. Risicofactoren voor ESBL dragerschap bij varkenshouders en slachthuismedewerkers en voor het voorkomen van ESBLs in varkens op varkenshouderijen werden onderzocht. De genetische kenmerken van ESBL-producerende E. coli zijn herhaaldelijk bepaald bij mensen, varkens en stof op varkenshouderijen en eenmalig bij slachthuismedewerkers verdeeld over verschillende slachttaken. ESBL dragerschap bij mensen was geassocieerd met regelmatig contact met ESBL positieve varkens op varkenshouderijen. Ook luchtblootstelling aan ESBLs lijkt een rol te spelen. Bij varkensslachthuismedewerkers werkzaam aan het begin van de slachtlijn was ESBL dragerschap waarschijnlijker dan bij taken na het koelen van het karkas. Het aantal bedrijven met ESBL dragende varkens is afgenomen gedurende de studieperiode. Incidenteel gebruik van cefalosporines was geassocieerd met de aanwezigheid van ESBL positieve varkens. Bij een aantal biosecurity maatregelen leek de aanwezigheid van ESBL positieve varkens minder waarschijnlijk. Bij zowel veehouders, slachthuismedewerkers als varkens, kwam blaCTX-M-1 het meest voor. Op meerdere bedrijven waren E. coli isolaten van mensen en varkens van hetzelfde bedrijf identiek in gentype, sequentie type en plasmide (sub)type. Langdurig dragerschap werd incidenteel gezien. Klonale overdracht van ESBL-producerende E. coli tussen varkens en varkenshouders is zeer waarschijnlijk, gezien het dagelijks intensieve contact met hun dieren, de gevonden epidemiologische associaties en de genetische overeenkomsten.