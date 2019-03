Promotie: Environmental and lifestyle factors increasing ALS susceptibility

Amyotrofische laterale sclerose (ALS) is een aandoening waarbij de zenuwcellen die de (ademhalings-)spieren aansturen, verloren gaan. Patiënten overlijden gemiddeld drie jaar na de eerste symptomen. Tot op heden is het exacte ziektemechanisme nog niet opgehelderd, waardoor een levensreddende behandeling ontbreekt. Om meer inzicht te krijgen in dit mechanisme, onderzochten we middels een populatiebreed, patiëntcontrole-onderzoek enkele omgevings-/leefstijlfactoren die een rol zouden kunnen spelen bij het ontstaan van ALS. Hierbij vonden we in samenwerking met Ierland en Italië een niet eerder beschreven associatie tussen het ALS-risico en beroepsmatige blootstelling aan silica. Omdat dit de eerste keer is dat deze associatie werd aangetoond, zal dit in verder onderzoek bevestigd moeten worden. Ook vonden we dat ouders van patiënten minder vaak aan hart- of vaataandoeningen overlijden, dan ouders van controlepersonen zonder ALS. Een verhoogd ALS-risico, in combinatie met de verlaagde kans op hart- en vaataandoeningen, is mogelijk het resultaat van een specifiek proces. Bij dit proces zouden – naast genetische aanleg – ook externe risicofactoren, zoals fysieke inspanning, betrokken zijn. Al langer wordt gedacht dat ALS-patiënten ‘fitter’ zouden zijn dan controlepersonen wat betreft fysieke inspanning en dit is nu opnieuw aangetoond. Echter gebruikten patiënten in het verleden frequenter cholesterolverlagers en antihypertensiva dan controlepersonen, maar drie jaar voor studiedeelname werd het tegenovergestelde gezien. Verder vonden we geen associatie tussen een infectie met Borrelia Burgdorferi of glutensensitiviteit en het ALS-risico. Om deze reden bevelen wij het routinematig screenen hiernaar niet aan en achten we het onwaarschijnlijk dat een glutenvrij dieet in de ALS-behandeling van toegevoegde waarde zou zijn.