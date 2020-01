Promotie: Engineering Gelatin-Based Biomatrices for Pre-vascularisation of Bone Analogues

Bot is het op één na meest getransplanteerde weefsel in het menselijk lichaam. De huidige behandeling om een groot ontbrekend botsegment te vervangen is de transplantatie met patiënten eigen materiaal. Deze reconstructieve operaties kunnen gepaard gaan met pijn aan de plaats waar he bot wordt verwijderd en met langere operatietijden. Het vakgebied van de tissue engineering heeft als doel om weefselsubstituten in het laboratorium te ontwikkelen om zo de functies van het aangetaste weefsel van een patiënt te behouden, te herstellen of te verbeteren en klachten van het donorgebied te voorkomen.

In dit proefschrift werden bestaande, op gelatine gebaseerde, gelen onderzocht en vergeleken met een nieuw ontwikkeld gelsysteem wat betreft geschiktheid om gevasculariseerd botweefsels te kunnen creëren. Er werd aangetoond dat het haalbaar is om complexe gevasculariseerde botachtige weefselconstructen te maken op basis van klinisch relevante stamcelbronnen. Reeds beschikbare gelen bleken beperkingen te hebben voor de beoogde toepassing. De ontwikkeling van een klinisch relevante gel maakte het mogelijk om een matrix voor cellen te verkrijgen, die voldoende zacht is en een optimale snelheid van celgemedieerde afbraak vertoont. Het nieuw ontwikkelde materiaal bleek geschikt te zijn voor celdifferentiaties richting de vasculogene, botvormende maar ook voor andere tissue engineering strategieën zoals voor het kweken van mini-levers. Bovendien kan de nieuwe hydrogel geoptimaliseerd worden door toevoeging van weefselspecifieke eiwitten. Hierdoor is dit materiaal uitermate interessant voor toepassingen voor uiteenlopende weefsels.