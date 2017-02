Promotie: Endoscopische detectie en behandeling van colorectale poliepen

Dikkedarmkanker of colorectaal carcinoom (CRC) is één van de vier meest voorkomende oorzaken van kanker gerelateerde sterfte. Colorectale adenomen zijn premaligne poliepen waaruit CRC kan ontstaan. Verwijdering van adenomen tijdens coloscopie kan CRC voorkomen. Er bestaan echter ook onschuldige poliepen. Dit proefschrift onderzocht detectie en behandeling van colorectale poliepen.

Wij toonden aan dat er tussen ziekenhuizen significante verschillen bestonden in detectie van adenomen tijdens coloscopie, die waarschijnlijk verkleind kunnen worden door de darmvoorbereiding te verbeteren. Verder onderzochten wij of met een nieuwe endoscopische techniek, confocale laser endomicroscopie, al tijdens coloscopie adenomen onderscheiden kunnen worden van onschuldige poliepen. Dat bleek nog een brug te ver. Daarom blijft het vooralsnog belangrijk dat alle verwijderde poliepen worden ingestuurd voor histopathologisch onderzoek. Wij toonden aan dat feedback leidde tot een hoger percentage opgevangen poliepen voor histopathologisch onderzoek.

Verder lieten wij zien dat het risico op een lokaal recidief na verwijdering van niet-gesteelde adenomen en vroegcarcinomen beduidend hoger was na resectie in fragmenten dan na resectie in één stuk. Tevens vonden wij dat CRC in de jaren na coloscopie in een veel gevallen het gevolg was van incomplete adenoomverwijdering. Daarnaast onderzochten wij vroegcarcinomen, die meestal endoscopisch behandeld kunnen worden, maar soms aanvullende chirurgie vereisen, wanneer lymfkliermetastasen aanwezig zijn. Wij vonden dat histologische factoren de aanwezigheid van lymfkliermetastasen voorspelden, terwijl recidieven op lange termijn vooral het gevolg waren van onvolledige resectie.

Tenslotte verrichtten wij een gerandomiseerd, placebo-gecontroleerd onderzoek naar de chemopreventieve effecten van mesalazine bij patiënten met colorectale adenomen. Wij vonden geen overtuigende verschillen in effecten tussen mesalazine en placebo.