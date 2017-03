Promotie: Eigenschappen van kwantummechanische zwarte gaten

Sinds Einstein en Hawking is het doorgronden van de kwantummechanische aard van de zwaartekracht één van de belangrijkste open vragen in de theoretische natuurkunde. In zijn proefschrift bestudeert Nava Gaddam bepaalde statische en dynamische eigenschappen van kwantummechanische zwarte gaten.

Voortbouwend op het werk van Gerard 't Hooft laat hij zien dat zwarte gaten erg lijken op de meest eenvoudige kwantummechanische systemen, die studenten al in hun eerste jaren van hun studie natuurkunde bestuderen. Maar er blijven veel mysterieuze aspecten die natuurkundigen nog niet goed begrijpen en die notoir ingewikkeld zijn. Niettemin laten de resultaten van Gaddam zien dat bepaalde dynamische aspecten van kwantummechanische zwarte gaten verrassend simpel zijn. Met behulp van de snaartheorie toont hij bijvoorbeeld aan dat in speciale, "supersymmetrische" gevallen de precieze kwantumtoestanden die zwarte gaten vormen veel beter te begrijpen zijn. Ten slotte gebruikte hij het principe van de zogeheten ijktheorie-zwaartekracht dualiteit om het nut te demonstreren van de studie van de zwaartekracht bij het begrijpen van de theorie van de kleinste deeltjes in de natuur: de theorie van kwantumchromodynamica.