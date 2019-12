Promotie: Effects of cerebral small vessel disease in the brain beyond the visible lesions

Ziekten van de kleine bloedvaten in de hersenen, in het Engels cerebral small vessel disease (SVD), komen veel voor. SVD is een van de hoofdoorzaken van een beroerte en ook van dementie. Met behulp van een MRI-scan kan hersenschade als gevolg van SVD in kaart worden gebracht. Echter, het lijkt erop dat SVD meer doet op de hersenen dan we met het blote oog kunnen zien op een normale hersenscan. Deze ‘onzichtbare’ hersenschade kunnen we meten met geavanceerde technieken. Het detecteren van onzichtbare hersenschade biedt de mogelijkheid om op een andere manier naar het ziekteproces van SVD te kijken. In mijn proefschrift heb ik twee verschillende technieken gebruikt om veranderingen in de grijze en de witte stof van de hersenen zeer gevoelig te meten bij patiënten met SVD. Ik deed dat bij patiënten op een geheugenpolikliniek. Mijn proefschrift laat zien dat patiënten met SVD inderdaad meer hersenschade hebben dan in eerste instantie op een normale hersenscan zichtbaar is, namelijk hersenkrimp en een verstoring van het hersennetwerk. Deze ‘onzichtbare’ hersenschade kan de impact van SVD op het functioneren beter verklaren dan alleen de zichtbare hersenschade. Zo lieten we zien dat een toename van zichtbare hersenschade als gevolg van SVD via een verstoring van het hersennetwerk samenhing met slechter cognitief functioneren. Het nauwkeurig meten en rapporteren van de totale hoeveelheid hersenschade ten gevolge van SVD kan van toegevoegde waarde zijn op een geheugenpolikliniek, omdat het patiënten en hun omgeving kan helpen beter te begrijpen wat voor impact SVD heeft op hun functioneren.