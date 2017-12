Promotie: Een zieke moederkoek gaat gepaard met verminderde lange-termijn gezondheid van hart, vaten en nieren van moeder en kind

Al geruime tijd wordt gedacht dat hart- en vaatziekten bij de moeder samenhangen met geringe vaatschade die al vóór de zwangerschap aanwezig is, waardoor er een groter risico is dat er een zieke moederkoek ontstaat. Wij laten echter met ons dieronderzoek zien dat de zieke moederkoek ook zélf schade kan aanrichten aan hart en nieren. Daarnaast laten we zien dat vrouwen die een zieke moederkoek hebben gehad, subtiele afwijkingen hebben in de vaatelasticiteit en nierfunctie in de jaren ná de zwangerschap. Deze bevindingen helpen ons bij het vinden van effectieve strategieën voor preventie van hart- en vaat ziekten bij deze vrouwen.

Omdat een zieke moederkoek naast negatieve gevolgen op de moeder ook effect heeft op de lange-termijn gezondheid van het kind, bestudeerden wij factoren die de functie van de moederkoek beïnvloeden. We laten zien dat er substantiële verschillen zijn in gen regulerende processen in de moederkoek van groeivertraagde kinderen en dat behandeling met Viagra tijdens de zwangerschap de groei kan bevorderen.

Vervolgonderzoek zal moeten aantonen of verbetering van de functie van de moederkoek door interventies vóór en tijdens de zwangerschap de lange-termijn gezondheid van hart- en vaten van moeder en kind kan verbeteren.