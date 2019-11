Promotie: Een voortdurende schoolstrijd- Identiteitsgebonden benoemingsbeleid ten aanzien van personeel op orthodox-protestantse basis- en middelbare scholen in Nederland in relatie tot mensenrechten

Op 25 november promoveert Niels Rijke aan de Universiteit Utrecht bij het departement Rechtsgeleerdheid. Hij verdedigt zijn onderzoek naar het identiteitsgebonden benoemingsbeleid ten aanzien van personeel op orthodox-protestantse basis- en middelbare scholen in Nederland in relatie tot mensenrechten.

Kan een ongehuwde moeder, gescheiden vader, homoseksueel samenlevende persoon, of een persoon met afwijkende geloofsopvattingen, werkzaam zijn op een school voor bijzonder onderwijs? Deze vragen zorgen in Nederland van tijd tot tijd voor maatschappelijke en politieke discussie.

Dit onderzoek richt zich op de verklaringen voor de relatie tussen identiteitsgebonden benoemingsbeleid ten aanzien van personeel op orthodox-protestantse basis- en middelbare scholen in Nederland en mensenrechten. Het betreft zowel het voorportaal (sollicitatie), de periode gedurende het dienstverband (en eventuele conflicten en dreiging van ontslag), als de achterdeur (ontslag of niet-verlenging van het contract). Zowel beleid van reformatorische, gereformeerd-vrijgemaakte, orthodoxe protestants-christelijke als evangelische scholen is onderzocht, vanuit het perspectief van zowel scholen als personeel.

Het onderzoek beschrijft hoe ten aanzien van identiteitsgebonden benoemingsbeleid verschillende mensenrechten kunnen botsen, zoals de vrijheid van onderwijs en het recht op gelijke behandeling. Deze botsingen vinden plaats in internationaal, Europees en nationaal recht, zowel in wetgeving als jurisprudentie, en hangen met elkaar samen. Aangezien er geen hiërarchie is tussen de botsende rechten wordt er een balans gezocht. Dat gaat gepaard met maatschappelijke en politieke strijd over de wetgeving en interpretatie daarvan.

Bij de botsingen tussen mensenrechten komen ook conflicten in sociale, religieuze en culturele normen naar voren. Deze thematiek is een strijdtoneel tussen seculier-liberalen en orthodox-protestanten. Daarnaast zijn de verschillen tussen en ontwikkelingen binnen orthodox-protestantse gemeenschappen een relevante verklarende factor. Identiteitsgebonden benoemingsbeleid ten aanzien van personeel op orthodox-protestantse scholen in relatie tot mensenrechten is een strijdperk van een voortdurende schoolstrijd, zowel binnen de samenleving als binnen orthodox-protestantse scholen.