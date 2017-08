Promotie: Een traumatische kindertijd maakt kwetsbaar voor psychotische ervaringen

Het doormaken van een psychose heeft een enorme impact. Psychotische symptomen zijn bijvoorbeeld het horen van stemmen, en de overtuiging dat mensen het slecht met je voor hebben. Een belangrijke risicofactor voor het ontwikkelen van psychotische ervaringen, zowel voor patiënten als gezonde mensen, is het doormaken van traumatische ervaringen tijdens de kindertijd.

Psychotische symptomen kunnen voorkomen bij stoornissen zoals bipolaire stoornis, maar ook bij de ziekte van Parkinson of bij gehoorverlies. Daarnaast blijkt dat sommige individuen uit de gezonde populatie psychotische ervaringen kunnen hebben, zoals het horen van een stem die anderen niet horen, oftewel een auditieve hallucinatie.

Uit het onderzoek blijkt dat patiënten met een psychotische stoornis bijna drie keer zo vaak een traumatische jeugd hebben gehad. Allereerst heeft Begemann onderzocht hoeveel mensen in de algemene bevolking weleens een auditieve hallucinatie heeft gehad. Door 25 wereldwijde studies te combineren (84 711 deelnemers), kon ze aantonen dat 1 op de 10 mensen weleens een dergelijke ervaring hebben gehad gedurende hun leven. Opvallend genoeg ligt prevalentie hoger bij kinderen en adolescenten in vergelijking met volwassenen en ouderen. Psychotische ervaringen zijn dus helemaal niet zo ongewoon als vaak wordt gedacht. Begemann vond ten tweede verschillende routes die trauma in de kindertijd kunnen linken aan psychotische ervaringen. Neurotische persoonlijkheidstrekken, minder goed kunnen remmen van reacties, minder grijze stof volume in de frontale en insula gebieden in de hersenen, en minder goed kunnen omgaan met stressvolle gebeurtenissen, zijn belangrijke mechanismen waardoor trauma in de kindertijd het risico op psychotische ervaringen en psychose kan verhogen.