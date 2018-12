Promotie: Echogeniciteit, zwangerschap en de bekkenbodem, een observationeel echo onderzoek

Het onderzoek dat wij hebben gedaan levert een belangrijke bijdrage aan de huidige kennis over de invloed van de zwangerschap op de bekkenbodem. Zwangerschap en bevalling zijn sterk geassocieerd met de ontwikkeling van bekkenbodemproblemen zoals incontinentie en verzakking. De pathofysiologie van deze problemen is complex. Deze bekkenbodemproblemen komen echter veel voor en hebben een grote impact op de kwaliteit van leven. Daarom hebben wij middels bekkenbodemechografie gekeken naar het optreden van stress urine incontinentie (incontinentieklachten bij hoesten, niezen en persen) en de relatie met de bekkenbodem; naar de manier van bevallen en de relatie met de bekkenbodem en naar het herstel van de bekkenbodem na de bevalling. Omdat de problemen zich vaak pas jaren na het moment van het optreden van schade ontwikkelen, is het belangrijk om het normale adaptatie en herstel proces tijdens zwangerschap en na bevalling in kaart brengen zodat afwijkingen in dit proces vroegtijdig opgespoord kunnen worden en vroege interventies om dit proces te verbeteren overwogen kunnen worden. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan stamceltherapie.