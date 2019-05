Promotie: Early effects of neoadjuvant chemotherapy in breast cancer using metabolic MRI

Over de afgelopen jaren worden vrouwen met borstkanker steeds vaker behandeld met systemische therapie en dan met name neoadjuvante chemotherapie (NAC). Een nadeel van NAC is dat in 31% van de patiënten niet het gewenste effect wordt behaald waardoor deze patiënten een stabiele of progressieve ziekte zullen behouden. Het probleem is echter het identificeren van deze patiënten voorafgaand aan de behandeling. Deze patiënten zullen namelijk alle nadelen (bijwerkingen) bevinden zonder enige voordeel van de behandeling te hebben. Het is daarom belangrijk om zogenaamde biomarkers te vinden die dit vroegtijdig kunnen voorspellen. Hierdoor zou bijvoorbeeld het soort cytostatica aangepast kunnen worden gedurende de behandeling waardoor onnodige toxiciteit en gerelateerde kosten van een niet effectieve behandeling vermeden kunnen worden.

Dit proefschrift laat zien dat het mogelijk is om veranderingen in tumor metabolisme te meten in borstkanker patiënten na de eerste cyclus van NAC (~3 weken). De biomarkers, gemeten met 31P-MRS en CEST-MRI, zijn veelbelovend om te gebruiken voor het voorspellen van de pathologische respons. Daarnaast hebben we technologische ontwikkelingen laten zien in de vorm van een bilaterale borstspoel waarmee het mogelijk is om een klinisch borstprotocol te draaien voor 7 T MRI. Dit zijn de eerste stappen richting routinematig uitgevoerde klinische MR protocollen voor 7 T en non-invasieve vroegtijdige voorspelling van het effect van NAC behandeling in borstkanker patiënten.