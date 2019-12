Promotie: Dyneema Purity® fiber: A novel material for use in vascular- and heart valve prostheses

Hart- en vaatziekten zijn nog steeds een van de belangrijkste doodsoorzaken in de wereld. Dyneema Purity® vezels zijn gemaakt van ultrahoog moleculair gewicht polyethyleen en zijn erg dun, flexibel en zeer vermoeidheidsbestendig. Dit proefschrift beschrijft de toepasbaarheid van dit nieuwe materiaal in de bloedsomloop voor toepassingen in applicaties met hoge eisen, zoals voor gebruik in vaatprothesen en hartkleppen. De gegevens van in vitro en in vivo experimenten ondersteunen de biocompatibiliteit van Dyneema Purity® vezels. Vergeleken met de huidig klinisch gebruikte vasculaire- en hartklepprothesen waren de Dyneema Purity® vezels niet-inferieur wat betreft mechanische eigenschappen, bacteriële adhesie, bloedplaatjesadhesie, bloedplaatjesaggregatie, stollingsactivatie en celhechting. De resultaten van dit proefschrift in combinatie met de unieke mechanische eigenschappen van Dyneema Purity® vezels maken dit nieuwe materiaal aantrekkelijk voor verder onderzoek om de uiteindelijke toepassing ervan in veeleisende (endovasculaire) cardiovasculaire toepassingen zoals hartkleppen en vaatprothesen te bepalen.