Promotie: Duidelijker beeld van eigenschappen uitzaaiende tumorcellen

Uitzaaiing bij kanker is waar de meeste patiënten aan overlijden. Zodra tumorcellen aankomen in een ander orgaan, nemen ze de eigenschappen van de primaire (epitheliale) tumorcellen weer aan om uit te groeien tot uitzaaiing. Deze kennis is heel belangrijk voor de ontwikkeling van chemotherapieën.

Intravital imaging is een essentiële techniek voor het bestuderen van tumorcellen in hun natuurlijke omgeving tijdens de verschillende stappen van het uitzaaiingsproces en het identificeren van mogelijke toekomstige targets voor behandeling van kanker.

De onderzoeker heeft verschillende stappen van dit proces bestudeerd door er ‘live’ naar te kijken in muizen, bijvoorbeeld hoe tumorcellen losraken van de primaire tumor en gezond weefsel infiltreren. Ze doen dit als individuele cellen en bij een bepaald type borstkanker dat veel voorkomt bij de mens zagen de onderzoekers dat deze cellen andere eigenschappen hadden dan die van cellen uit de primaire tumor, de zogeheten epitheliale-mesenchymale switch. We krijgen een steeds duidelijker beeld van welke eigenschappen uitzaaiende tumorcellen hebben. Hier kunnen we op ingrijpen door therapieën specifiek te richten op deze eigenschappen.

Ook ontdekten de onderzoekers dat het belangrijk is om resultaten behaald uit onderzoek aan tumorcellen in kweekschaaltjes (in vitro) eerst te bevestigen door er ook in een levend wezen (in vivo) naar te kijken, voordat bijvoorbeeld een bepaalde chemotherapie in de kliniek gebruikt gaat worden. Zij zagen namelijk dat tumorcellen in vitro op een andere manier reageerden op het cytotoxische docetaxel dan wanneer ze hier ‘live’ in vivo bekeken in de muis. Dit zou de verklaring kunnen zijn waarom maar bij de helft van de patiënten die met deze drug (of soortgelijke) wordt behandeld, de tumor ook daadwerkelijk verdwijnt of slinkt.