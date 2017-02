Promotie: Draadloos en draagbaar: patiëntenbewaking in het ziekenhuis van de toekomst

De onderwerpen in dit proefschrift zijn tezamen bedoeld om een strategie te ontwikkelen die het continu respiratoir monitoren van patiënten tijdens de gehele ziekenhuisopname mogelijk maakt. Het risico dat een patiënt complicaties ontwikkelt van ziekte of behandeling beperkt zich immers niet tot de intensieve zorgafdelingen. Ook op een verpleegafdeling is intensivering van de waakzaamheid en monitoring wenselijk. Een succesvolle monitor strategie bestaat uit meerdere componenten; een draadloze of snoerloze sensortechnologie, een ‘smart’ signaalanalyse, effectieve alarmering en diagnostische- en therapeutische algoritmen.

In dit proefschrift wordt duidelijk hoe belangrijk deze afzonderlijke componenten zijn en waar de klinische uitdagingen liggen. Het is noodzakelijk op het gebied van de signaalanalyse en de alarmstrategie te innoveren alvorens een nieuwe strategie op een verpleegafdeling kan worden geïntroduceerd. Het continu monitoren van vitale parameters op een verpleegafdeling is nieuw en derhalve wordt in dit proefschrift tevens aandacht besteed aan de methodologie voor de klinische evaluatie van dergelijke monitoring strategieën.