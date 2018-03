Promotie: Doseren van FSH en ovariële response bij vruchtbaarheidsbehandelingen: de basis en optimalisatie

In dit proefschrift is onderzocht of ovariële respons gerelateerd is aan serum FSH spiegels als uiting van de biologische beschikbaarheid van exogeen toegediend FSH en is onderzocht wat de waarde is van geïndividualiseerd doseren o.b.v. een ovariële reserve test (ORT) als het gaat om effectiviteit, kosten en veiligheid.

Het is duidelijk geworden dat de ware relatie tussen exogene FSH toediening, de biologische beschikbaarheid en de ovariële respons een ingewikkeld samenspel is. Het lijkt er op dat ovariële reserve de meest belangrijke factor van invloed is, echter de bijdrage van farmacokinetische en -dynamische variatie tussen vrouwen moet verder opgehelderd worden voordat een optimaal algoritme voor FSH dosis individualisatie ontwikkeld kan worden.

Bovendien, ondanks dat ovariële respons voorspeld kan worden door een ORT en geïndividualiseerd doseren van FSH gebaseerd op een ORT de ovariële respons tot op zekere hoogte kan beïnvloeden, hebben de pogingen om IVF/ICSI te optimaliseren door geïndividualiseerd FSH doseren tot nu toe niet geleid tot een verbetering van het percentage levendgeborenen of de kosteneffectiviteit. We raden daarom op dit moment een maximale, standaard dagelijkse dosis van 150 IE aan voor alle vrouwen die beginnen met IVF/ICSI. In vrouwen met een voorspelde overmatige respons, zou een lagere dosis de veiligheid kunnen verbeteren zonder dat de kans op een levendgeborene afneemt, maar het risico op een gecancelde cyclus vanwege een te lage response neemt dan wel toe. Toekomstige studies zouden daarom andere strategieën gericht op verbeteren van de veiligheid moeten vergelijken, met het percentage levendgeborenen vanuit een non-inferiority perspectief.