Promotie: Door het optreden van hypertensie op jongere leeftijd hebben vrouwen met pre-eclampsie een verhoogd risico op hart- en vaatziekten op latere leeftijd

Vrouwen met zwangerschapscomplicaties zoals zwangerschapsvergiftiging en vroeggeboorte, hebben een verhoogd risico op hart- en vaatziekten op latere leeftijd. Aangezien hart- en vaatziekten vaak minder tijdig herkend worden bij vrouwen, is het van belang dat vrouwen met een verhoogd risico tijdig worden opgespoord. De zwangerschapsvoorgeschiedenis kan hierbij een belangrijke rol spelen.

Vrouwen met een voorgeschiedenis van een hoge bloeddruk in de zwangerschap hebben een 20-30 procent verhoogd risico op het ontwikkelen van ischemische hartziekten, beroerte en overige hart- en vaatziekten. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het optreden van hypertensie op jongere leeftijd. Vrouwen met een doorgemaakte zwangerschapsvergiftiging hebben zelfs een tweemaal verhoogd risico op hart- en vaatziekten en wordt geadviseerd om op 50-jarige leeftijd een risicoprofiel volgens de Nederlandse Standaard Cardiovasculair Risicomanagement op te laten stellen. Dit risicoprofiel bestaat uit: medische voorgeschiedenis, lichamelijk onderzoek (o.a. BMI en bloeddruk) en bloedonderzoek (o.a. lipiden en glucose).

Daarnaast blijkt dat vrouwen met een voorgeschiedenis van een spontane vroeggeboorte ook een tweemaal zo hoog risico hebben op hart- en vaatziekten op latere leeftijd in vergelijking met vrouwen die zijn bevallen na een voldragen zwangerschap. Internationale media waaronder de New York Times hebben aandacht besteed aan dit onderdelen van het proefschrift. Voor deze groep vrouwen wordt nog geen screening geadviseerd aangezien vroeggeboorte veel verschillende oorzaken kan hebben en het nog niet duidelijk is welke specifieke groep vrouwen met een vroeggeboorte een verhoogd risico hebben op het ontwikkelen van hart- en vaatziekten. Wel kunnen deze vrouwen hun leefstijl verbeteren, zoals niet roken, een gezond gewicht doormiddel van het juiste dieet en voldoende beweging.