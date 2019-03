Promotie: Disease Progression and Therapy-Induced Changes in Metastatic Colorectal Cancer

Darmkanker is wereldwijd de op drie na meest voorkomende vorm van kanker. Het is een belangrijke oorzaak van kanker-gerelateerde sterfte met wereldwijd ongeveer 700.000 sterfgevallen per jaar. De prognose van darmkankerpatiënten wordt grotendeels bepaald door de aanwezigheid van uitzaaiingen, voornamelijk in de lever. Indien onbehandeld, is de gemiddelde overleving van patiënten met leveruitzaaiingen in de lever <1 jaar en de 5-jaarsoverleving slechts 13%. Dit maakt darmkanker of uitgezaaide darmkanker een van de meest dodelijke ziekten wereldwijd. Chirurgie is momenteel de eerste keuze van behandeling van darmkanker. Niet alleen chirurgie, maar ook andere behandelingen kunnen tumorgroei beïnvloeden. Dit proefschrift onderzocht toename van ziekte en de veranderingen door verschillende therapieën in tumoren van patiënten met uitgezaaide darmkanker. Specifieke tumoreigenschappen kunnen worden geïdentificeerd die ons naar nieuwe (adjuvante) behandelingen zouden kunnen leiden. Ook kunnen aanvullende strategieën worden ontwikkeld die terugkeer van kanker na opereren verminderen. Uiteindelijk kunnen aanbeveling worden gedaan om de overleving in deze groep patiënten te verbeteren. Dit zal uiteindelijk resulteren in verbetering van gepersonaliseerde kankerzorg en toegenomen levensverwachting bij patiënten met uitgezaaide darmkanker.