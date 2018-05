Promotie: Direct postoperatief belasten bij de meest voorkomende enkelbreuken levert een goede functionele uitkomst zonder een stijging in het aantal complicaties

Wereldwijd zijn enkelfracturen de meest voorkomende fracturen aan de onderste extremiteit. Enkelfracturen hebben een grote invloed op zowel de individuele patiënt als de samenleving. Het functioneel herstel van patiënten met operatief behandelde enkelfracturen wordt in hoge mate beïnvloed door de postoperatieve behandelmethode. Er worden vele verschillende postoperatieve behandelmethodes gebruikt. In dit proefschrift was de WOW!-studie de eerste gerandomiseerde trial waarin onderzoek werd gedaan naar onbeschermd belasten en mobilisatie op geleide van de klachten direct na de operatie. De WOW!-studie heeft aangetoond dat het onbeschermd belasten en mobilisatie op geleide van de klachten op korte termijn leidt tot een verbeterd functioneel resultaat en tot een sneller hervatten van werk en sport. De postoperatieve behandelmethode van onbeschermd belasten en mobilisatie op geleide van de klachten heeft niet geleid tot een verhoogd aantal complicaties bij volwassen patiënten met een supinatie-exorotatie (type 2 tot 4) fractuur zonder co-morbiditeit.

Behalve de ontwikkeling van postoperatieve behandelmethodes zijn ook de onderzoeken waarin dit onderwerp wordt bestudeerd in de afgelopen decennia veranderd. Er zijn minder publicaties verschenen van gerandomiseerde trials (RCT's) terwijl het totaal aantal gepubliceerde onderzoeken is toegenomen. Opvallend is dat de kwaliteit van de gepubliceerde artikelen niet is verminderd. Observationeel onderzoek kan een aanvulling zijn op systematische reviews en meta-analyses van gerandomiseerde trials in klinische vraagstukken omdat de statistische kracht kan worden vergroot en resultaten van observationeel onderzoek en RCT's soms vergelijkbaar zijn. Observationeel onderzoek van hoge kwaliteit (goed opgezet en goed uitgevoerd) zou een grotere rol kunnen spelen in toekomstig wetenschappelijk onderzoek.