Promotie: Diffusie-gewogen MRI in de kinderoncologie: lymfoom en nefroblastoom

Kanker is in de westerse wereld (na ongevallen) de tweede meest voorkomende doodsoorzaak bij kinderen. Medische beeldvorming (scans) speelt een belangrijke rol om de uitbreiding van ziekte en de respons op behandeling te bepalen. Littooij onderzocht de verschillende methoden bij lymfoom (lymfekliergezwel) en nefroblastoom (nierkanker).

Tot voor kort waren computer tomografie (CT) en FDG-PET/CT de meest gebruikte methodes om de ziekte te bepalen. Een belangrijk nadeel van CT en PET is het gebruik van ioniserende straling en daarmee het risico op het ontstaan van secundaire tumoren. Een aantrekkelijk alternatief is het MRI onderzoek. Naast het afbeelden van de anatomie is het met MRI ook mogelijk om functionele informatie te verkrijgen door middel van bijvoorbeeld diffusie gewogen beelden (DWI). Normale willekeurige beweging van atomen kan met DWI worden afgebeeld en gemeten. Deze willekeurige bewegingen zijn onder andere verminderd in tumoren met hoge celdichtheid. Littooij zette haar bevindingen bij medische beeldvorming met MRI op een rij.

Whole-body MRI-DWI in lymfeklierkanker:

- Whole-body MRI kan een geschikt alternatief zijn voor CT en FDG-PET tijdens het bestuderen van kinderen en adolescenten met lymfeklierkanker.

- Whole-body MRI-DWI is goed in het identificeren van persisterende lymfeklierkanker aan het einde van behandeling.

- Whole-body MRI laat zien dat botnecrose een veelvoorkomende bevinding is tijdens de behandeling van kinderen en adolescenten met Hodgkin-lymfoom.

MRI-DWI in nefroblastoom:

- De overeenkomst binnen en tussen radiologen voor het bepalen van de ADC waarde is goed.

- Respons op een behandeling kan met MRI worden gemeten aan de hand van drie verschillende componenten: verandering in grootte, mate van celdood en ADC waarde.

- De ADC waarde vertoont een lineaire relatie met zowel het stromaal- als met het blastoom subtype nefroblastoom.