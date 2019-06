Promotie: Diagnostische en prognostische waarde van zenuwechografie bij perifere zenuwziekten

Zenuwziektes kunnen voor veel klachten zorgen, waaronder krachts- en gevoelsverlies in armen en benen. Hierdoor kunnen deze ziektes leiden tot ernstige beperkingen bij patiënten. Het vaststellen van een zenuwziekte kan soms erg lastig zijn, net als het voorspellen van het effect van een behandeling ervoor. Een nieuwe techniek om zenuwen te onderzoeken is de zenuwecho. Dit is een patiëntvriendelijke techniek waarmee in korte tijd veel zenuwen kunnen worden nagekeken op afwijkingen. In dit proefschrift hebben we kunnen vaststellen dat de echo een betrouwbaar meetinstrument is, waarbij onderzoekers uit verschillende ziekenhuizen dezelfde afwijkingen vonden.

Ook vonden we een duidelijk toegevoegde waarde van de echo bij het vaststellen van behandelbare ontstekingsziektes van de zenuwen. Uit een onderzoek uitgevoerd in het UMC Utrecht bleek dat met de echo 25% meer patiënten werden gevonden die baat hadden bij een behandeling en in een vervolgonderzoek in meerdere ziekenhuizen werd dit nogmaals bevestigd.

Daarnaast werd onderzocht of de echo kan helpen bij het voorspellen van het verloop een zenuwziekte, maar dit bleek bij de onderzochte ontstekingsziektes en bij patiënten met neurofibromatose (een erfelijke ziekte met afwijkingen aan de zenuwen) niet het geval.

Hoewel het voorspellen van het effect van een behandeling moeilijk blijft toont dit proefschrift aan dat de zenuwecho een betrouwbare techniek is die de detectie van ernstige maar behandelbare zenuwziektes bij patiënten fors verbetert. Toepassing van deze techniek in de dagelijkse praktijk kan daarmee de zorg bij patiënten met zenuwziektes potentieel fors verbeteren.