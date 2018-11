Promotie: Diagnosing fracture-related infections, getting it right first time

Na een operatie vanwege een gebroken bot kan er een infectie ontstaan. Deze complicatie noemen we een fractuur-gerelateerde infectie (in het engels: fracture-related infection, FRI). Het juist diagnosticeren van een FRI kan moeilijk zijn. Dit komt met name doordat deze aandoening zich op veel manieren kan presenteren. Soms is het direct duidelijk en kan de diagnose worden gesteld op basis van lichamelijk onderzoek. Het is ook mogelijk dat de aanwezigheid van een FRI niet zo duidelijk is en dat symptomen zoals zwelling of pijn ook zouden kunnen passen bij een normale botgenezing.

Dit proefschrift heeft als doel het diagnostisch proces voor patiënten met een FRI te verbeteren. De waarde van bloedonderzoek, röntgen en nucleaire beeldvormende technieken, weefselonderzoek en microbiologische kweektechnieken worden onderzocht. Nucleair onderzoek in de vorm van een leukocytenscan + SPECT/CT blijkt het meest betrouwbare beeldvormend onderzoek te zijn, gevolgd door FDG-PET/CT. Laboratorium onderzoek is niet heel zinvol om een late FRI aan te tonen of uit te sluiten. Het kweken van chirurgisch verkregen diep-weefselmonsters is wel heel belangrijk bij het diagnosticeren en behandelen van patiënten met een FRI. Behalve het aantonen van een infectie door het kweken van bacteriën wordt ook de gevoeligheid van deze bacteriën voor antibiotica getest. Hierdoor kan de antibiotische behandeling effectiever worden ingezet. Het is van het grootste belang om een ​​gestructureerd protocol voor het verkrijgen van chirurgisch materiaal voor kweekonderzoek toe te passen.

De resultaten van de onderzochte diagnostische modaliteiten voor FRI zoals gepresenteerd in dit proefschrift zijn geïmplementeerd in een Nederlandse richtlijn.