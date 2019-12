Promotie: Development of MRI methods for guidance of focused ultrasound treatment of pancreatic tumors

MR guided High Intensity Focused Ultrasound (MR-HIFU) is een veelbelovende niet-invasieve behandelingsmodaliteit. Deze techniek past ultrageluidsgolven toe om lokale verhitting van een doelvolume te veroorzaken, dit kan bijvoorbeeld een tumor zijn die zich diep binnen het lichaam van een patiënt bevindt.

MRI wordt gebruikt om de behandelingsprocedure te plannen, monitoren en evalueren door middel van hoge-resolutiebeeldvorming en MR-thermometrie technieken die real-time temperatuurkarteringen toestaan. Momenteel hebben alvleesklierkankerpatiënten een slechte prognose. Terwijl MR-HIFU het potentieel bezit om volledig niet-invasieve behandelingen voor deze patiënten mogelijk te maken, is technische ondersteuning nodig om een regelmatig gebruikte behandelingsmogelijkheid te ontwikkelen.

MR Imaging en energielevering in de alvleesklier is uitdagend omdat het gevestigd is in het bovenbuik gebied en blootgesteld wordt aan ademhaling. Verder kan lucht in de darmen onduidelijkheden veroorzaken op de beelden. In dit proefschrift zijn nieuwe MRI-methodes geïntroduceerd en onderzocht om MRI-temperatuurbewaking en MRI-planning van de behandelingsprocedure te verbeteren. Er bevinden zich belangrijke bloedvaten en zenuwen vlakbij de alvleesklier, die door MRI-technieken in deze thesis zichtbaar gemaakt kunnen worden. De plexus coeliacus is bijvoorbeeld een zenuwstructuur die een grote rol speelt bij het ontstaan van pijn bij deze patiënten en is daarom een streefdoel tijdens pijnbestrijding. Terwijl het gepresenteerde onderzoek in dit manuscript veelbelovende oplossingen introduceert zullen toekomstige stappen nodig zijn om deze oplossingen te implementeren en klinisch te kunnen evalueren.