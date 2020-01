Promotie: Design, safety and applications of radio-frequency antennas for ultra-high field MRI of the body

Onderzoekers in het MRI (Magnetic resonance imaging) veld streven naar het gebruik van steeds sterker wordende magneten in MRI scanners. Deze sterke magneetvelden worden gebruikt omdat de signaal-ruis-verhouding bij hogere veldsterktes gunstiger wordt. Hierdoor kunnen MRI scans worden opgenomen met steeds hogere resoluties. Standaard MRI scanners met een veldsterkte van 3 “Tesla” kunnen MRI scans opnemen waarin details van 1mm zichtbaar zijn, terwijl MRI scanner met een veldsterkte van 7 Tesla al naar een resolutie van 0.5mm kunnen. Enkele onderzoekscentra in de wereld zijn bezig met het bouwen van MRI scanner sterker dan 7 Tesla, met als doel het afbeelden van gedetailleerde structuren van het brein en het lichaam.

Naast het gebruik van een zeer sterk statisch magneetveld, gebruiken alle MRI scanner radio-frequentie (RF) antennes om de signalen die ten grondslag liggen aan MRI scans op te vangen. Voor MRI scanners met een ultra-hoge veldsterkte is het ontwerp van deze antennes van essentieel belang voor de beeldkwaliteit. Een verkeerd design, of verkeerd gebruik van de antennes kan leiden tot een slechte beeldkwaliteit. In dit proefschrift worden verschillende verbeteringen gemaakt in RF antennes voor MRI scans van het lichaam op 7 Tesla en op het eerste 10.5T MRI systeem ter wereld. Daarnaast wordt veiligheid van nieuwe RF antennes uitgebreid geanalyseerd. Ten slotte wordt de potentiële winst van MRI scans met nog hogere veldsterktes dan nu beschikbaar zijn wordt aangetoond in een simulatiestudie.